Sustainable Small Cap

In diesem Wikifolio liegt der Fokus auf Aktienwerten, die zum einen nachhaltig sind und zum anderen eine geringe Marktkapitalisierung haben.

Warum habe ich mich dafür entschieden überwiegend auf nachhaltige Aktien zu setzen?

Nachhaltig Wirtschaften ist die Zukunft! In einer stark wandelnden Welt versuche ich Unternehmen zu finden, die von Profiteure vom klimaneutralen Wirtschaften sind.(E-Autos; Vegane Ernährung...) Es werden sicher noch viele Anreize aus der Politik diesbezüglich kommen. Bei der letzten Europawahl hat man schon gesehen, dass die Grünen Parteien stark an Einfluss gewonnen haben.



Warum habe ich mich für Small Caps entschieden?

Small Caps bieten sehr große Wachstumschancen, da sie oftmals wenig Beachtung von den Medien bekommen. Ich versuche Aktien zu finden die unter dem Radar sind.

Außerdem haben Small Caps historisch gesehen eine bessere Performance als Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung. show more

