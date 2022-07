Lennard Kraft

Seit meinem 17. Lebensjahr, beschäftige ich mich mit dem Thema Börse & Investment. Durch mein Studium der Wirtschaftswissenschaften und etlichen Seminaren bei renommierten Tradern, entwickelte ich ein sehr umfassendes Wissen über diverse Assets und allen relevanten Finanzprodukte. Erfahrungen habe ich ebenfalls als Referent bei der World of Trading, Seminaren und anderen Events, sowie als Ghost Writer sammeln dürfen. Ich verfolge einen aktiven Anlagestil, der überwiegend auf Intraweek & Intramonth Trades ausgerichtet ist. Die Entscheidungsfindung findet mithilfe technischer & fundamentaler Analyse statt, wobei der technische Anteil überwiegt. Für mich ist vor allem wichtig in einem Umfeld mit statistischem Vorteil zu agieren, um die Qualität der Handelssignale zu erhöhen und ein möglichst hohes Chance-Risiko-Verhältnis zu erhalten. Saisonalitäten, relative Stärke, CoT- Daten oder Terminkurven sind einige Werkzeuge, die ich hierfür verwende. Dabei handele ich Aktien, Indizes, Rohstoffe, Zinsen und Währungen. Jeder dieser Assets hat seine Besonderheiten, Vor- und Nachteile. Meiner Ansicht nach sollte man alle mit der Zeit beherrschen, um optimal für jede Marktphase gerüstet zu sein. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity