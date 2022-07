Smart Money Trading

Trading Idea

Dies ist ein renditeorientiertes Wikifolio, welches durch einen aktiven Handelsstil überdurchschnittliche Renditen bei verhältnismäßig geringem Drawdown erzielen soll. Erreicht werden soll dies mit einer breiten Diversifikation an Handelsstrategien. Hierzu zählen saisonale, statistische und fundamentale Ansätze. Die Idee hierbei ist, die Emotionen und Subjektivität des Traders stark zu reduzieren, da gewisse Variablen von den Strategien vorgegeben werden. Der Trader soll, die ohnehin schon profitablen Ansätze, durch technische Analyse und Handelserfahrung optimieren. Es sollen Aktien, Indizes, Rohstoffe, Zinsen & Währungen gehandelt werden. Geopolitische und makroökonomische Faktoren spielen eine Rolle und werden in die Entscheidungsfindung mit einbezogen. Das Wikifolio sollte in der Lage sein in jeder Marktphase positiv zu performen, da die Handelsansätze zyklisch, antizyklisch und marktneutral ausgerichtet sind. In Aktien sollen besonders auffällige saisonale Trends (meist long) gehandelt werden, da diese empirisch die besten Chancen vorweisen. Schwache Aktien, gefiltert durch das 3 und 6 Monate Momentum sollen auf der Short- Seite gehandelt werden (total Return). Zusätzlich soll in Rohstoffe investiert werden. Hierbei sind CoT- Reports, saisonale Mustern und Terminkurven entscheidend und selektieren die interessanten Rohstoffe. Der Einstieg erfolgt in Trendrichtung durch technische Analysen. Des Weiteren sollen statistische Handelssysteme auf Indizes & Zinsen beigemischt werden. Diese erlauben sehr effizient in steigenden sowie fallenden Märkten Geld zu verdienen. Hebelprodukte dienen zur Umsetzung der ausgewerteten Handelsstrategien. Für Optionsscheine sollen Laufzeiten von mindestens 6 Monaten und einem maximalen Omega von 7 gewählt werden. In der Regel werden maximal 5% des Depots in einen Optionsschein investiert. KO- Produkte mit engen Basispreisen sollten mit nicht mehr als 1% des Depots gehandelt werden.

