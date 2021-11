Jan-Christoph Antony

show more

KLUG INVESTIEREN: BESONNEN HANDELN – WERTE SCHAFFEN! ( https://klug-investieren.jimdo.com/ ) Langfristiger und nachhaltiger Vermögensaufbau: Meine erfolgreiche Investmentphilosophie besteht aus ❶ einer klaren ANLAGESTRATEGIE ❷ einer optimalen DIVERSIFIKATION ❸ einer sorgfältigen AKTIENAUSWAHL ❹ einer fundierten UNTERNEHMENSBEWERTUNG > und sehr viel ZEIT, denn… „Zeit ist der Freund von wunderbaren Unternehmen und der Feind von mittelmäßigen Unternehmen“ – Warren Buffett ❶ Meine ANLAGESTRATEGIE ( https://klug-investieren.jimdo.com/anlagestrategie/ ) soll grundsätzlich den langfristig Vermögensaufbau zum Ziel haben. Die Aktienportfolios sollen folgende Anlagestrategien haben: ① Der VALUE-ANSATZ mit dem Fokus Markenwert wird in Amur Maackia verfolgt > https://klug-investieren.jimdo.com/portfolios/weltbekannte-marken/ ② Der GROWTH-ANSATZ wird im Wachstumsaktien – Portfolio Old Tjikko realisiert > https://klug-investieren.jimdo.com/portfolios/wachstumsaktien/ ③ Eine DIVIDENDENSTRATEGIE wird in Huon Pine realisierst > https://klug-investieren.jimdo.com/portfolios/dividendenwachstum/ ④ Den grünen Ansatz zum NACHHALTIGEN INVESTIEREN verfolgt Gaea`s Cradle > https://klug-investieren.jimdo.com/portfolios/nachhaltige-geldanlage/ ⑤ Die Unternehmen aus Angels` Share sind auf AKTIENRÜCKKÄUFE spezialisiert > https://klug-investieren.jimdo.com/portfolios/aktienr%C3%BCckk%C3%A4ufe/ > Klare Regeln sind für eine emotionslose und damit erfolgreiche Anlagestrategie unbedingt notwendig! ❷ Die DIVERSIFIKATION ( https://klug-investieren.jimdo.com/diversifikation/ ) soll grundsätzlich die Streuung von Risiko und eine geringere Volatilität zum Ziel haben. ① Es soll ausschließlich IN AKTIEN investiert werden. ② Ein Portfolio soll aus 30 FIRMEN bestehen. ③ Unternehmen sollen EXKLUSIV NUR IN EINEM WIKIFOLIO enthalten sein. ④ Es soll festgelegt werden, in welche BRANCHEN und WÄHRUNGSRÄUME investiert werden soll. > Die Anlage soll an eine Buy-and-hold Strategie angelehnt sein und den Charakter des passiven Investierens haben. ❸ In einer sorgfältigen AKTIENAUSWAHL ( https://klug-investieren.jimdo.com/aktienauswahl/ ) sollen herausragende Unternehmen ausgewählt und mit Hilfe von sieben einfachen Finanzkennzahlen vergleichen werden: ① EIGENKAPITALANTEIL ② EIGENKAPITALRENDITE ③ EBIT-MARGE ④ UMSATZWACHSTUM ⑤ GEWINNWACHSTUM ⑥ EIGENKAPITALWACHSTUM ⑦ PAYOUT-RATIO > Für jede Kategorie sollen 0 – 3 Punkte vergeben werden. Die UNTERNEHMEN MIT DER HÖCHSTEN PUNKTZAHL sollen für die wikifolio-Musterdepots ausgewählt werden. ❹ Die UNTERNEHMENSBEWERTUNG ( https://klug-investieren.jimdo.com/unternehmensbewertung/ ) erfolgt durch die Höhe der erwarteten Zahlungsströme mit der Discounted Cashflow – Methode. ① GEKAUFT werden soll eine Aktie, wenn der Kurs niedriger ist als der minimale Unternehmenswert ② VERKAUFT werden soll eine Aktie, wenn der Kurs höher als der maximale Unternehmenswert ③ ÜBERPRÜFT werden sollen die Portfolios MONATLICH am 1. Kalendertag > Weiteres Handeln der Aktien kann aus den folgenden Gründen erfolgen: ① Zum direkten REINVESTIEREN DER DIVIDENDE. Aktien können vor der Dividendenausschüttung verkauft und anschließend ex-dividend mit dem Dividendenabschlag zurückgekauft werden. ② Zur ANPASSUNG DER GEWICHTUNG einzelner Aktien auf 3,3 % (Rebalancing), sollte sie unter 2,5 % gefallen oder über 5,0 % gestiegen sein. > Insgesamt sollen die Aktien wenig gehandelt werden.