Alexander Menne

Das Thema Börse hat mich schon als Kind fasziniert und seit meiner Studienzeit habe ich dieses Interesse in die Praxis umsetzen können. Neben der Entwicklung von Aktienkursen, Rohstoffpreisen und Währungspaaren verfolge ich aufmerksam globale Trends und bin kontinuierlich an einem möglichst guten Verständnis der Finanzmärkte interessiert. Ich bin von der psychologischen Komponente an der Börse überzeugt und begeistert, wie sich dieser Aspekt zusammen mit all den anderen mikro- und makroökonomischen Faktoren in den Kursen wiederspiegelt. Ich arbeite gerne mit der technischen Analyse und lerne jedes Jahr entweder durch neue Tools oder ganz einfach durch eigene Erfahrungen dazu. Abseits der Börse bin ich Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik und begeisterter Familienvater. Ich treibe als Ausgleich gerne Sport, genieße einen guten Film oder tauche in ein Buch ein. show more

