Bernd Scheffelmeier

Durch ein Börsenspiel im Internet bin ich zu meinen ersten Erfahrungen gelangt. Habe dann aber aus Zeitgründen auf Börsenbriefe und Analystenempfehlungen gesetzt. Da deren Versprechungen oft viel zu weit von ihrem Ziel entfernt oder unzutreffend waren, entschloss ich mich selbst an der Börse tätig zu werden. Ich handle mittlerweile seit einigen Jahren mit Wertpapieren und informiere mich über Finanznachrichten, Analysten – Meinungen u.s.w. bis zu einer Stunde täglich, um mir dann mein eigenes Bild zu machen. Es gibt viele Indikatoren die Profis zur Vorhersage der Kurse benutzen, die bestimmt auch ihre Berechtigung haben, aber letztendlich bleibt es eine Wette. Deshalb setze ich hauptsächlich auf Unternehmen mit hohem Börsenwert und vielen Jahren Börsenhistorie. Mit der Chartanalyse, entscheide ich mich für kaufen, halten oder verkaufen. Die Marktlage ist so gut und schlecht wie immer und spielt für mich deshalb eine untergeordnete Rolle. Ziel ist es, einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen.

