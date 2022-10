Ich investiere seit ca. 10 Jahren in Wertpapiere. Mein erstes Investment war das Startkapital in ein von mir mitgegründetes Tech Startup. Mit diesem tiefen Einblick in die Gründung und Wertentwicklung der eigenen Firma war für mich der Grundstein gelegt auch in andere Firmen zu investieren. Seither habe ich einen erfolgreichen Exit hinter mir und half wesentlich beim Aufbau diverser anderer Start-Ups mit, welche heute sehr erfolgreich sind. Stand heute (Mitte Januar 2020) sind Anlagen - jeder weiss es - sehr hoch bewertet. Die Märkte haben einen beispiellosen Aufstieg hinter sich. Hauptgründe waren die gute Konjunktur und die Geldpolitik der Wirtschaftsmächte. Mehr denn je ist Vorsicht geboten bei neuen Investitionen. Nichts desto trotz denke ich, dass es auch heute noch Firmen mit Potential gibt die momentan unterschätzt werden. Diese Chancen möchte ich nutzen. Ich setze pro Tag ca. 1-2 Stunden für die Prüfung von Handelsideen und für Investitionsentscheide ein. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years