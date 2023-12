MacroBuddha

Die von Ray Dalio und anderen propagierten All-Weather- oder All-Seasons-Portfolios haben den Anspruch, mit einer starren Assetallokation in jeder Marktphase gute Renditen zu erzielen. Diese Investmentidee ist mittlerweile überall bekannt und dürfte deshalb ihr Potenzial verloren haben, den Markt zu schlagen. Außerdem kann ein solches System nach dem Ende der sog. 'Great Moderation', d.h. in einer Zeit weltpolitischer Unsicherheit, überschuldeter Staaten, anziehender Inflation und steigender Volatilität wahrscheinlich nicht mehr dauerhaft erfolgreich sein. Auf der anderen Seite ist es für die meisten Kleinanleger aber unmöglich, mittels Stockpicking, Optionshandel oder Abenteuern in Crypto und strukturierten Produkten dauerhaft den Markt zu schlagen. Gesucht werden daher Strategien, mit denen man gut schlafen und trotzdem verlässlich gute Returns erzielen kann. Mein Investmentansatz ist es, anhand von Makro-Größen Wachstum, Inflation und Liquidität das aktuelle und das nächste Marktregime zu identifizieren und in die Anlageklassen zu investieren, die in diesen Regimes wahrscheinlich gut performen werden. Dazu kommt ein aktives, an Momentum und Marktoutlook orientiertes Risikomanagement, um Drawdowns zu vermeiden. Die Strategien sind strikt datenorientiert und vermeiden ganz bewusst Narrative, Ideen über 'faire' Bewertungen und alle anderen Spekulationen, was der Markt tun 'sollte' oder 'müsste'. Dem Markt ist es egal, was ein Investor denkt. Im Gegenteil: Der Markt wird uns sagen, was wir zu tun haben. show more

