Dennis Schubert

Meine ersten Aktien habe ich kurz nach dem Markteinbruch im Rahmen des Brexit-Referendum im Juni 2016 gekauft und bin seitdem aktiv an der Börse tätig. Mit dem Aktienmarkt in Kontakt kam ich allerdings bereits zur Schulzeit durch verschiedene Börsenspiele, mein Wahlfach Wirtschaft und die Analyse verschiedener Businesspläne im Rahmen von Business@School. Während ich mich in erster Linie als Fundamentalanalyst und Value Investor sehe, bin ich auch von High Growth Strategien sowie technischen Chartanalysen überzeugt. Letztere dienen min. als Ein- und Austrittsunterstützung, können aber auch ganze Positionen begründen. Über die Jahre habe ich umfangreiche Erfahrungen mit Aktien, Optionsscheinen, Knockouts, Zertifikaten, Anleihen, Rohstoffen und Kryptowährungen gesammelt. Gemäß Warren Buffet handle ich nur Aktien, deren Geschäftsfeld ich verstehe und die hervorragende Zukunftsaussichten haben. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity Loyal investors