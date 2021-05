High Growth with Value and Trend

Trading Idea

Dieses Wikifolio investiert in High Growth Werte, die vor allem aus dem Tech und New Energy Sektor stammen. Darüber hinaus wird auch auf Trendindikatoren sowie Chartanalyse gesetzt, um Ein- und Ausstiege zu definieren sowie Umschichtungen vorzunehmen. Eine Fundamentalanalyse, die sich an Value-Kriterien orientiert, geht jedem Invest voraus.



Bei der Auswahl der Aktien sollen grundsätzlich 4 Faktoren im Fokus stehen:



1. Ein zukunftsorientiertes und nachhaltiges Geschäftsmodell

2. Überdurchschnittliches Wachstum & im gesellschaftlichen Trend

3. Charttechnisch im bullishen Gesamttrend oder Turnaround-Kandidat

4. Grundsolide Fundamental- & Bilanzwerte (Min. Marge 10%, keine Überschuldung)



Dabei liegt die angepeilte Haltedauer bei meist 2-5 Jahren, je nachdem wie gut die Entwicklung der Aktien anhand der 4 Kriterien ist. Grundsätzlich angestrebt ist eine überwiegend langfristige Haltedauer. Allerdings können auch immer wieder kurzfristige Bewegungen stattfinden. Das Portfolio wird sich zw. 10 und 20 Werten einpendeln. Hebelprodukte sind möglich. show more

