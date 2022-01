Seit 2012 bin ich an der Börse aktiv und beobachte täglich die Märkte. Dabei handel ich ausschließlich Aktien. Ich fahre zwei Strategien. Zum Einen den offensiven Weg, über stark wachsende Unternehmen, welche nach klaren Handelsregeln gewählt und, je nach Wert, kurz- bis langfristig gehalten werden. Zum Anderen relativ solide, aber dennoch wachsende Dividendenwerte, welche durchaus langfristig das Depot schmücken könnten. Ich bin Teil des Modern Value Investing Teams und führe Kauf- und Verkaufsentscheidungen auf modernvalueinvesting.de/marcels-depot/ näher aus. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years linked profiles Blog/Website