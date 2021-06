Martin Stangenberg

Ich bin seit über 20 Jahren im Wertpapierhandel aktiv. Im Vordergrund stand dabei immer der langfristige Vermögensaufbau. Ich habe mir mein Wissen über Börsenhandel und Investments über die Jahre hinweg autodidaktisch angeeignet: Gestartet in den frühen 2000er Jahren mit klassischen Investmentfonds, später ETFs, dann zunehmend mehr in Einzelaktien. Seit einigen Jahren bin ich auch erfolgreich im Optionshandel (Aktienoptionen und Futuresoptionen) unterwegs. Meine Passion liegt in der Entwicklung von automatisierten Handelsstrategien. Als gelernter Informatiker, hatte es für mich immer einen besonderen Reiz, mein Wissen über Computerprogrammierung mit dem Börsenhandel zu verbinden. So tüftele ich unentwegt an neuen Tradingansätzen, die sich per Computer automatisieren lassen. Mein Motto: nur diejenigen Handlesstrategien, die man auch mechanisch von einem Computer ausführen lassen könnte, kann man auch einem ausgiebigen Backtest unterziehen. So stelle ich sicher, dass meine Handelsstrategien auch tatsächlich funktionieren. show more

