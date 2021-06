Trading Idea

Dieses wikifolio soll in Unternehmen investieren, die sich durch langfristig erfolgreiche Geschäftsmodelle auszeichnen. Der Erfolg eines Unternehmens soll sich dabei in hervorragenden Bilanzkennzahlen und optimistischen Analystenschätzungen widerspiegeln. Eine über die letzten 5-10 Jahre überdurchschnittlich gute Kursentwicklung soll zeigen, dass auch der Markt die gute Verfassung und die guten Aussichten des Unternehmens honoriert. Als „Longterm Champions“ sollen sich also solche Unternehmen qualifizieren, die aufgrund ihrer fundamentalen Stärke eine dauerhaft überlegene Kursperformance erzielen.



Für die Auswahl der Titel sollen sowohl fundamentale als auch technische Kriterien eine Rolle spielen. Fundamental sollte ein Longterm Champion meiner Meinung nach ein erfolgreiches Geschäftsmodell haben, das nachweislich bereits zu langfristig möglichst stabilen Gewinn- und Umsatzsteigerungen geführt hat. Weitere bilanztechnische Kriterien wie ein niedriger Verschuldungsgrad, eine hohe Tilgungskraft, steigende Margen, eine sinnvolle Dividendenquote, etc. sollen bei der Bewertung ebenfalls positiv berücksichtigt werden. Technische Kriterien für die Titelauswahl sollen ein möglichst stabiler bereits mehrere Jahre andauernder Aufwärtstrend sein, der in den letzten 5-10 Jahren zu einer möglichst überdurchschnittlich hohen jährlichen Kursperformance geführt hat.



Die Positionen in diesem wikifolio sollen tendenziell mittel- bis langfristig gehalten werden. Dabei soll die Anlagestrategie aber auch situationsabhängig flexibel auf Bewegungen am Gesamtmarkt reagieren können. Das wikifolio soll vorwiegend in Einzelaktien investieren, allerdings können ETFs, Fonds oder Anlagezertifikate als Beimischung und insbesondere für das Risikomanagement genutzt werden. Der selektive Einsatz von Shortzertifikaten, aber auch eine flexibel anpassbare Cashquote sollen in volatilen Marktphasen die Volatilität des wikifolios wenn möglich begrenzen. show more

