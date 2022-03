Mein Name ist Marius von Kügelgen. Ich bin 33 Jahre alt, verlobt und lebe hauptsächlich in Hamburg. Ich bin hauptberuflich Software Entwickler und beschäftige mich zu einem Großteil meiner freien Zeit mit Themen wie Börse, Investieren und Finanzen. Da mein Abitur einen Wirtschaftsschwerpunkt hatte, konnte ich bereits mit meiner schulischen Ausbildung erste Einblicke in Wirtschaft und Börse bekommen. Fächer wie Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Rechnungswesen gehörten zu meinen Lieblingsfächern und ich erzielte kontinuierlich Bestnoten in diesen Bereichen. Da ich neben meinen wirtschaftlichen Ambitionen auch ein hohes Interesse für Mathematik und Informationstechnologie hatte und ich in diesem Bereich ein höheres Einkommen erwartete, entschied ich mich gegen ein Wirtschaftsstudium und für ein Informatikstudium in der schönen Hafenstadt Flensburg. Nach meinem Studium zog es mich dann aber nach Hamburg, wo ich seit sechs Jahren für internationale Großkonzerne als Softwareentwickler arbeite. Nebenbei verbringe ich einen Großteil meiner Zeit mit Trading und betreue derzeit zwei Depots, die beide trotz der schweren wirtschaftlichen Lage hoch profitabel sind. Darüber hinaus schreibe Finanzartikel z. B. für Finanzmarktwelt.de und bin Herausgeber eines Börsenbriefs. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years