Nisal Walpola

Mein Interesse an Wertpapieren und Börse habe ich bereits nach meinem Abitur entdeckt. Daraufhin habe ich angefangen vor allem mich mit der technischen Analyse auseinanderzusetzen, was ich sogar bis jetzt bei Anlageentscheidungen verwende. Abgesehen davon strebe ich an, mithilfe die Theorie z. B. im Bereich Unternehmensbewertung und Portfoliotheorie in der Vorlesung und meine Erfahrung als Praktikant und Werkstudent im Bereich Equity Research, meine eigene Investmententscheidungen effizient zu treffen, um im Allgemein eine höhere Rendite zu erzielen als das Gesamtmarkt bzw. Benchmark Indizes wie das S&P 500, DAX usw. Meine Strategien basieren auf sowohl Long als auch Short Strategien ( durch den Einsatz von Derivaten). Hinsichtlich Risiko limitiere ich das Volatilität bis auf 12% des Portfolios. Im Allgemein ist natürlicherweise die Wahrscheinlichkeit, das sich mein Portfolio überdurchschnittliche Verluste macht großer als sogenannte Benchmarks.

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 0 to 1 year