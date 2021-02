Unser Team verfügt über mehrjährige Erfahrung im Bereich des Wertpapierhandels und wollen diese Erfahrungen mit Ihnen teilen. Mit diesem Wikifolio haben Sie die Möglichkeit, an der Rendite der 50 größten Hegdefonds zu partizipieren. Die aktuelle Marktlage ist ein guter Einstieg. Zum einen gibt es noch viel verfügbare liquide Geldmittel. Des Weiteren werden Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik weitere Gelder in die Aktienmärkte fließen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years