Maximilian Neumayr

Ich beschäftige mich seit drei Jahren intensiv mit dem Handel von Wertpapieren und dem Handel mit Differenzkontrakten. Dabei ist mein Mindset geprägt von der Überzeugung das die technische Analyse eine universellere Sprache spricht als Fundamentaldaten. Ich begründe das für mich persönlich nicht nur mit dem Herdentrieb der Anleger, sondern auch mit einer Entkopplung des Finanzwesens von der Realwirtschaft, bedingt durch die enorme Verfügbarkeit von Geld in einer Marktsituation in der es de facto keine Zinsen gibt. Mein Mindset ist zudem geprägt von der Überzeugung, dass die Börse primär ein Ort ist an dem große institutionelle Anleger aufgrund überlegener Informationspolitik gegenüber privater Händler bewusst gegen große Teile der Anleger handeln, sprich mit dem vorrangigen Interesse das Geld der Masse zu verdienen. Daher ist es mein Anliegen einen Trading-Stil zu pflegen, der sich auf den nächsten Crash vorbereitet und sogar davon profitieren kann. Denn an der Börse geben sich große Gier/Investment-Exzesse und große Angst die Klinke in die Hand. show more

