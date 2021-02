Pure Volatility Trading WR

Trading Idea

In diesem Musterdepot sollen primär Produkte die den Volatilitätsindex CBOE VIX nachbilden gehandelt werden. Das Money-Management dieses Musterdepots ist dabei primär auf eine VIX-Kursspanne zwischen 10 und 90 ausgelegt (Wide Range).

Ziel ist es mit kombinierten Long und Short Positionen über die Veränderung der Volatilität langfristig und nachhaltig Rendite zu erzielen. Da Volatilitätsindizes sich oszillierend verhalten, können diese Schwankungen gut gehandelt werden. Die dabei gehandelten Derivate selbst erzielen auf Grund Ihrer Konzeption für sich genommen i.d.R. keine gute Performance, da Rollover-Kosten beim Wechsel in den nächsten Terminkontrakt entstehen. In diesem Musterdepot wird versucht diesen Effekt durch Positionierung in einem Index mittels ETFs zu kompensieren (z.B. S&P 500).



Der Handel mit Derivaten bzw. synthetischen Finanzinstrumenten soll dabei möglichst ohne oder nur mit sehr geringen Hebeln erfolgen. Auf Grund des Trading-Plans kann es sein das dieses Portfolio bis zu 50% Cash hält. show more

