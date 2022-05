Johannes Huber

Guten Morgen Community, ich bin als Finanzanlagenvermittler für einen deutschlandweit agierenden Finanzdienstleister tätig. Meinen ersten aktiven Kontakt zu Wertpapieren hatte ich kurz nach meinem 18. Geburtstag als ich ein größeres Geldgeschenk anlegen wollte. Selbstverständlich nahm mich mein Vater mit zum Bankberater der örtlichen Genossenschaftsbank. Der Berater empfahl mir das gesamte Kapital in einen deutschen Aktienfond zu stecken. Da der Dax zu diesem Zeitpunkt (Januar 2018) historische Höchststände verzeichnete, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass die Einmalanlage massive Verluste Verzeichnet. Nach dieser herb enttäuschenden Beratung führte ich zunächst mein FsJ zu ende und begann mein Studium. Das Thema Investment rückte in den Hintergrund bis mich ein Bekannter zu besagtem Finanzdienstleister einlud. Dort lernte ich viele junge Menschen mit positiven Bezügen zum Kapitalmarkt kennen. Durch diese Erfahrung motiviert begann ich mich auch Privat intensiv in das Thema investment einzulesen, und eröffnete mir ein Depot für Einzelaktien. Heute, 3 Jahre Investmenterfahrung später, investiere ich in vor allem über Investmentfonds (ca. 70% vom Vermögen) und in Einzeltitel (ca. 30%). show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years