Bereits als Kind hat mich die Börse fasziniert. Diese Faszination im Kindesalter hat sich bis in die Abschlussarbeit meines Studiums durchgezogen, in der ich das Anlageverhalten von Privatanlegern unter Berücksichtigung börsenpsychologischer Aspekte analysiert habe. Mit diesem Trader-Account möchte ich meine Leidenschaft für die Börse zum Ausdruck bringen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years