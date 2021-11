Technology Trends Innovation

Trading Idea

Bei dieser Handelsidee soll vorzugsweise in Growth Aktien investiert werden. Die Auswahl und Beurteilung der einzelnen Werte erfolgt mit dem Bottom-Up-Ansatz. Dabei wird zuerst eine qualitative Unternehmensanalyse durchgeführt, welche durch allgemeine Fundamentaldaten ergänzt wird. Um eine ganzheitliche Betrachtung der Unternehmen zu gewährleisten, wird anschließend die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Hinblick auf die strategische Ausrichtung der Unternehmen betrachtet.



Das Ziel der Strategie ist in Unternehmen zu investieren, welche sich durch einen USP auszeichnen und die Wachstumsmärkte der Zukunft bedienen können. Dabei sollen keine Einschränkungen in Bezug auf Region oder Sektor vorgenommen werden. show more

