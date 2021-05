Seit 1998 bin ich privat - mal mehr, mal weniger - an der Börse aktiv. Ich habe also schon einige Blasen, Skandale, Bullen- und Bärenmärkte durchlebt. Meiner Meinung nach ist die praktische Erfahrung bei der Geldanlage wichtiger und wertvoller als angelesenes Wissen. Wikifolio ist eine interessante Idee. Ich möchte meine Tradingsprinzipien testen und diese im Rahmen meines wikifolios umsetzen. Ihr könnt mir gerne dabei zuschauen, ob ich dabei erfogreich bin. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity