mit Hebel erfolgreich traden

Trading Idea

In diesem wikifolio sollen vorwiegend Hebelprodukte auf deutsche und internationale Aktienindizes, sowie Hebelprodukte auf einzelne Aktien gehandelt werden. Es soll sowohl auf fallende als auch auf steigende Kurse gesetzt werden. Das Risikoprofil soll mittels der Hebel und Abstand zum Knockout gesteuert werden. Ziel ist es mit gleichzeitigen Long- und Shortansätzen sowohl von fallenden als auch von steigenden Märkten zu profitieren. Somit soll möglichst zu allen Marktphasen ein kontinuierliches Wachstum erreicht werden.



Der Anlagehorizont soll überwiegend kurzfristig sein, da von kurzfristigen Marktschwankungen profitiert werden soll. Es soll in diesen wikifolio aktiv getradet werden, so dass die Haltedauer einzelner Positionen in der Regel nur einige Stunden oder auch nur einige Tage betragen kann.



Die Größe einer Einzelposition soll nicht begrenzt sein. Falls sich aus meiner Sicht keine aussichtsreichen Kaufgelegenheiten bieten, kann über einen längeren Zeitraum eine größere Cashposition gehalten werden.



Die Anlageentscheidung soll aufgrund allgemeiner Marktlage, aktuellen Nachrichten, Charttechnik und eigener Meinung erfolgen. Zur Einschätzung der aktuellen Marktlage soll eine grundlegende Fundamentalanalyse Global, Regional, Branchen) herangezogen werden. show more

This content is not available in the current language.