In Zeiten negativer Realzinsen ist die Anlage in Wertpapieren eine sinnvolle Alternative zum garantierten Kaufkraftverlust des Bankguthabens. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years