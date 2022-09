Paul Scholz

Angeregt durch diverse Bücher und Börsenspiele habe ich starkes Interesse für Finanzen und vor allem Börsengeschäfte aufgebaut. 2008 habe ich dann im privaten Rahmen mit dem Aktienhandel angefangen und konnte so selbst im Niedirigzinsumfeld auskömmliche Renditen erzielen und mir - obwohl als Student weitgehen kapital- und einkommensarm - eine sehr solide Grundlage aufbauen und finanziell unabhängig sein. Mittlerweile habe ich im Technologiemanagement promoviert und arbeite in leitender Funktion bei einem global agierenden Unternehmen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years