Andreas Westhoff

Seit mehreren Jahren interessiert mich das Geschehen an der Börse. Dabei ging es ursprünglich um das allgemeine Verständnis der Börse und den Finanzmärkten. Dieses allgemeine Verständnis hat dann weitere Interessen geweckt, wie bspw. Daytrading, Anlagestrategien und Computer-gestütztes Trading und auch das jeweils dazugehörige Riskmanagement. Nach einigen Jahren Lektüre und verschlingen diverser Bücher zum Thema, habe ich angefangen, mich selber im Haifischbecken zu tummeln. Mit der Zeit wurde mir jedoch das ganze Thema doch zu langweilig und die Kreativität beim Trading ging mir persönlich schnell verloren. Man hat seine Strategie und verfolgt diese haargenau - muss man auch, sonst geht es meistens schief. Somit hat sich über die Zeit mein Fokus auf "Trading mit möglichst wenig Aufwand" gerichtet - so kann ich mein Geld mit wenig Aufwand arbeiten lassen und nebenher selbst kreativ tätig sein. Mein Fokus liegt einerseits auf Roboter-basiertem Trading und andererseits auf längerfristigen Trades mittels quantitativer Modelle - beides soll den Aufwand bei vernünftigem Gewinn und überschaubarem Risiko minimieren. show more

Awards of all wikifolios

Research participant