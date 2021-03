Starken Einfluss auf meine Art des Handelns haben die Erkenntnisse des MIT Professors Andrew Lo, dem Vater der "Adaptive Markets"-Hypothese. Dieser sieht die Märkte analog zu Charles Darwin's "survival of the fittest" - einem stetigen Änderungsprozess unterliegend. Wer erfolgreich sein will, muss ständig am Ball bleiben und über die Zeit gewisse Korrekturen an seiner Handelsweise vornehmen, da der Markt durch Wettbewerb bestimmt wird. Ich versuche dies praktisch umzusetzen. Meinen Handelsstil würde ich als Swing Trading bezeichnen - in aussichtsreichen Unternehmen die nächste Aufwärtswelle mitnehmen. Besonders Erfolg versprechend sind meiner Meinung nach Nano, Micro und Small Cap Aktien im Bereich von ca. 10 - 900 Mio. $ Marktkapitalisierung. Diese bieten eine statistisch sehr hohe Schwankungsbreite - genau das, was ein Trader benötigt, um deutlich überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Es kommt temporär immer wieder zu irrationalen Preisausschlägen durch Marktineffizienzen bzw. die Strategien bestimmter Marktteilnehmer wie Shortseller Hedgefunds oder Market Maker, z.B. das berüchtigte Stop Loss Hunting - bestimmte Marktteilnehmer wissen genau, wo die Stop Loss Orders liegen und fischen diese ab, wenn es sich für sie lohnt...warum nicht zu diesen Preisen eine Position eröffnen? Ich halte einen Ansatz, der sowohl die fundamentalen als auch die technischen Faktoren berücksichtigt, als besonders erfolgsversprechend. Um stets gute Investmentideen für meine Watchlist zu generieren, greife ich auf diverse Informationsquellen (Webseiten, Stocktwits, Austausch mit befreundeten Tradern) zurück und prüfe anschließend, ob die Unternehmen meine Kriterien erfüllen. Ich denke, dass die Vernetzung mit erfahrenen "Kollegen" durchaus Vorteile bringt, wenn man diese mit einem guten individuellen Bewertungssystem und gewissen Prinzipien kombiniert. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity