Christian Libor

Ich habe Erfahrung im Umgang mit Investments und Optionsscheinen seit 1990, Unternehmerisch tätig seit 2010. Täglich analysiert Quanvest Kapitalmärkte und Anlagedepots für Vermögende und Stiftungen. Risiko, Rendite, Kosten und Liquidität werden mit Hilfe der Quanvest Web App überwacht. Quanvest erstellt regel-basierte Strategien, die in der Regel monatlich re-balancieren, einige davon seit 2016 stündlich investieren. Alle Strategien werden in Bezug auf Ihre Kosten überwacht, dazu analysiert Quanvest täglich ex-post die tatsächlichen Transaktionskosten und Renditen vor / nach Kosten auf Basis der Börsenumsätze und Fondskurse in eigenen Datenbanken. Für ex-ante die Rendite und Risikoeinschätzung verwendet Quanvest wir das SENSIS-Modell der Deutsche Börse AG. Einschätzung zur Marktlage 2020: Uns steht wohl trotz Covid-19 und bei zeitgleich größtmöglicher Unsicherheit im Falle eines sich stabilisierenden Konjukturausblicks ein sehr gutes Börsenjahr bevor. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years