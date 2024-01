Detlef Ernsting

Ich beschäftige mich seit 20 Jahren hauptberuflich mit Kapitalmärkten. Seit 2000 wirke ich verantwortlich bei einem Investmentclub mit. In dieser Zeit haben wir nachhaltig eine Überrendite von durchschnittlich 3 Prozent pro Jahr gegenüber dem globalen Aktienmarkt bei ca. 20% geringeren Risiken erzielt. Das Wikifolio „Mir doch Egal“ bildet die Erfolgsstrategie des gleichnamigen Investmentclubs ab. So kann jeder unbegrenzt und vollkommen flexibel daran teilhaben, die MDE-Erfolgsstory fortzuschreiben. show more

