Angelo Hönicke

Ich bin Diplom-Ingenieur der erneuerbaren Energien und investiere bereits seit über 20 Jahren in Wertpapiere. Schon während des Studiums entwickelte ich ein 3D-Tool zur Abschattungssimulation von Photovoltaikanlagen für die Firma, in der ich arbeitete. Später wurde diese Software in der Solar-Branche ein beachtlicher Erfolg. Infolgedessen übernahm ich Projektverantwortung und wurde mit allen Entwicklungszyklen eines verkaufsfertigen Softwareprodukts betraut. Zusätzlich zu meinen Ingenieurs-Kenntnissen erlernte ich Software Design und Simulations-Techniken. Diese setze ich seit einigen Jahren auch im privaten Bereich ein, um Handelssysteme zu entwickeln. Bereits seit längerem beschäftige ich mich mit der Makroökonomie und praktisch allen dazu erhältlichen Indikatoren und verfüge in der Wertpapieranlage über die höchsten Kenntnisstufen. Mithilfe von Zertifikaten, Optionen, Optionsscheinen und ETFs (ETCs) handle ich neben Aktien schon sehr lange auch Rohstoffe, Devisen, Aktienindizes und Futures. Vor 2 Jahren gründete ich schließlich eine eigene Firma und beschäftigte mich in Vollzeit mit der Identifizierung von ausgezeichneten Börsen-Indikatoren zu allen Anlageklassen (Assets). Es reichte mir nicht, dem Vernehmen nach zu glauben, dass bestimmte Indikatoren (z. B. COT-Daten) für die mittel- bis langfristige Kapitalanlage hilfreich sind. Ich wollte es selbst empirisch belegen. Daher entwickelte ich eigene Handelssimulatoren, welche es u. a. ermöglichten, ein Wikifolio nach festen systematischen Regeln aufzustellen, in die ich nur selten eingreife. Somit steht Ihnen ein risikoarmes, gut diversifiziertes und mathematisch ausbalanciertes Portfolio für die zuweilen unsicheren nächsten Jahre zur Verfügung. show more

