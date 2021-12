Macro Trading Systems-All Assets

Trading Idea

Die Börsen-Indikator-Strategie

System-gestütztes Trading von Aktien, Rohstoffen, Anleihen & Währungen



Das Ziel dieses Tradingansatzes ist es, möglichst breit in alle zur Verfügung stehenden Anlageklassen zu investieren. Dabei wird ein hohes Gewicht auf Timing und Diversität gelegt. Um in einen Basiswert (z. B. Gold) zu investieren, werden zunächst alle dazu erhältlichen Börsen-Indikatoren hinsichtlich ihrer mittelfristigen Prognosetragfähigkeit untersucht. Dann werden die besten Indikatoren ausgewählt, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu ermitteln.



Bei den verwendeten Kenngrößen handelt es sich vorwiegend um:

• Makroökonomische Indikatoren (z. B. Einkaufsmanagerindizes)

• Sentimentindikatoren (z. B. COT-Daten von Rohstoffen)

• und Technische Indikatoren (z. B. Momentum-Indikatoren)



Hierdurch ergeben sich für die Basiswerte (Underlyings) verschiedene Handelssysteme, die einmal wöchentlich rechnergestützt ausgewertet und fortlaufend angepasst werden. Die Handelssysteme entscheiden über Kauf oder Verkauf. Es wird jedoch eingegriffen, wenn unvorhergesehene Ereignisse (wie z. B. Pandemien oder Umweltkatastrophen) eintreten, die ein System stören.



Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig. Die Haltedauer eines Wertes liegt bei mehreren Monaten bis hin zu einigen Jahren, je nach wirtschaftlicher Lage.



Die Auswahl der Wertpapiere, die einen Basiswert abbilden, erfolgt subjektiv. Hierbei wird angestrebt, Ausfallrisiken zu minieren. Daher wird jedem Underlying zunächst ein populäres ETF (für Aktien & Branchen) oder ETC (für Rohstoffe & Währungen) zugeordnet. Alternativ wird in Zertifikate oder Optionsscheine investiert. Um das Emittentenrisiko einzugrenzen, kann zusätzlich in Einzelwerte investiert werden, die stark mit dem Rohstoff oder der Branche korrelieren.



Der Cash-Bestand wird im niedrigen zweistelligen Bereich gehalten, um günstige Nachkauf-Gelegenheiten nutzen zu können. Alternativ kann auch in Zinssubstitute oder Anleihen investiert werden. show more

