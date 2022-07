Robert Martin

Seit ca. 30 Jahren investiere ich hauptsächlich in Aktien. Schon als Kind habe ich nur den Wirtschaftsteil der Zeitung gelesen. Mit 13 Jahren erwarb ich meine erste Aktie. Es war die in Konkurs befindliche AEG. Damals mussten meine Eltern mit auf die Bank und unterschreiben. Sie hatten keine Ahnung was ich da trieb, aber sie erlaubten mir 7 Aktien zu kaufen. Dieses erste Geschäft wurde ein Erfolg, denn die AEG wurde ja damals von Daimler übernommen. Meine Investment-Philosophie entspricht am ehesten der von Warren Buffett, Benjamin Graham und Andre Kostolani. Ich versuche die technische Analyse nicht überzubewerten, denn an der Börse entscheidet meiner Meinung nach eher die Psychologie über den Kurs eines Wertpapieres. Ich bin überzeugt, dass Value Investing, gepaart mit gesundem Menschenverstand und das erkennen von Trends wichtige Tools beim investieren sind. Ich versuche in der Regel immer langfristig zu investieren und bin bereit ein Investment auch mit Verlust abzustoßen, wenn sich die Rahmenbedienungen geändert haben. Generell bin ich aber nicht auf schnellen Erfolg aus. show more

