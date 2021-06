Hallo! Schon seit meiner Grundschulzeit habe ich mich für Wirtschaft an sich und das gesamte Finanzsystem interessiert. Aktiv geworden an der Börse bin ich allerdings erst während des Studiums, wodurch ich eine neue Leidenschaft und somit auch eines meiner liebsten Freizeitbeschäftigungen entdeckt habe. Die vorgestellten Wikifolios stellen keine Anlageberatung dar und jeder sollte sich den Konsequenzen seines eigenen Handelns im Klaren sein! Viele Grüße Seda show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years