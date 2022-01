Karl Heber

show more

„Ich kann die Bahn der Himmelskörper auf Zentimeter und Sekunden genau berechnen, aber nicht, wohin die verrückte Menge einen Börsenkurs treiben kann." Isaac Newton ----- Peter Lynch: Es ist mehr Geld durch Vorbereitung auf einen Crash verloren gegangen, als durch Crash selbst ----- Meine ersten Erfahrungen sammelte ich in den 1980er Jahren, Zunächst mit festverzinslichen Wertpapieren, dann mit Aktien. Eine meiner 1. Aktien die ich gekauft habe, war SAP kurz nach dem Börsengang. Das war sicher eine meiner besten Ideen und Investitionen. Nach und nach investierte ich in weitere Aktien im Bereich Software, Biotechnologie und Hightech. Auf dieser Basis bin ich dann auch in den Bereich Optionsscheine eingestiegen und konnte auch damit gute Gewinne erzielen. Aber ich habe auch das Platzen der Internetblase mitgemacht und zu der Zeit einige Verluste eingefahren. Insgesamt überwiegen aber die Gewinne und darum bin ich immer noch in Aktien investiert und überzeugter den je mein Geld an der Börse zu investieren.