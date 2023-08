Alex Steffen

Mittlerweile bin ich ca. 15 Jahre am Kapitalmarkt aktiv. Die ersten Aktienkäufe liefen damals noch über das Depot der Eltern. Seitdem manage ich privat aktiv mein eigenes Portfolio. Die theoretischen Grundlagen über die Funktion der Kapitalmärkte haben sich über eigene Erfahrungen, das Studium und mein abgeschlossenes CFA Zertifikat über Jahre entwickelt. Über meine privaten Handelserfahrungen hinaus habe ich über meine lange Tätigkeit (>5 Jahre) im Bereich Corporate Finance einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft umfangreiche Praxiserfahrung und Kenntnisse im Bereich Unternehmensbewertung, anderen kapitalmarktnahen Themen sowie VC gesammelt. Mein Anlagefokus liegt insbesondere auf Aktien und ETFs, gelegentlich auch Bonds. Mit Derivaten habe ich im privaten Bereich sowohl positive als auch negative Erfahrungen gesammelt. Ein Einsatz im Kontext eines Wikifolios wird - wenn überhaupt- nur zu Absicherungszwecken erfolgen. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) / sonstigen Finanzinstrument(en) halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years