Techfounder

Als Unternehmer darf ich jeden Tag meiner Leidenschaft, der Entwicklung neuer Ideen und deren Umsetzung nachgehen. Erfolg besteht für mich in der Freiheit jeden Tag das zu tun, was mir Freude bereitet An der Börse ist es ähnlich. Eigene Ideen werden objektiv bewertet. Liegt man richtig verdient man Geld, liegt man falsch verliert man Geld. Und darum ist es das Spiel der Spiele! Persönlich verändert sich mein Lebensstandard nicht durch 10.000 Euro mehr vermögen. Aus diesem Grund strebe ich hohe Performance mit kontrolliertem Risiko an. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years