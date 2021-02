Trade Performance mit Risiko

Trading Idea

Die Börse ist neben dem Unternehmertum die einzige Möglichkeit um den eigenen Lebensstandard radikal zu verändern. Es ist das Spiel der Spiele! Der tägliche Reiz sich einer neuen Herausforderung zu stellen, neue Ideen zu entwickeln und diese in die Tat umzusetzen und bewertet zu bekommen spornt mich an!



Die Strategie:

- Risiken werden bewusst eingegangen aber limitiert.

- Die Aktienauswahl basiert auf Trendfolgechancen und Value Investing.

- Unternehmensbewertung sowie Wachstumsphantasie spielen hierbei eine wichtige Rolle

- Zumeist sollten die Aktien ein Vervielfachungspotenzial mit sich bringen. show more

This content is not available in the current language.