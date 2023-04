Thomas Hupp

show more

Spezialist für saisonale Anlagestrategien: Seit 1996 beschäftige ich mich professionell als Fondsberater und seit 2007 habe ich den Focus auf saisonale Anlagestrategien intensiviert. Seit 2009 habe ich praktische Erfahrung und setze eine Halloween-Strategie mit Privat- und Geschäftskunden erfolgreich um. Seit 2011 habe ich einen Dachfonds initiert, der die Halloween-Strategie verfolgt und fungiere als Fondsadvicor. Ich habe einen Master an der Uni Walse in Finanzmanagement, bin zertifizierter Fondsberater (European Akademie Finanzial Plannung) und habe einen Lehrauftrag an der Dualen Hochschule BW im Fach Vermögensmanagement. Meine Masterthesis handelt von saisonalen Anlagestrategien und bewies, dass Sell in July effizienter war als Sell in May. Seit dem pflege ich ein wissenschaftliches Netzwerk mit Forschern des Halloween-Effekts (Sell in May-Effekt), um neueste Forschungsergebnisse mit in die Anlagestrategie einfliesen zu lassen. Bücher, die mich beeinflusst haben von: R. Shiller, A.Shleifer, Kostolany (alle), Bejamin Graham (Lehrer Buffets), Warren Buffet, wissenschaftliche Idole die lehrreich sind: Prof. Jacobsen, Sharpe, F. Sortino, Farma und French http://www.asset-oszillator.de/