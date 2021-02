Tilo Bretschneider

Im beruflichen Leben als leitender Ingenieur tätig, fokussiere ich mich zu 200% auf Themen im Bereich Investment unterstützt durch zahlenbasierte Analyse. Als noch sehr frischer Trader handle ich schon länger mit Kryptowährung allerdings so richtig aktiv erst seit 2019 mit Aktien und Anlageprodukten. Bereits in dieser kurzen Zeit konnte ich mir durch intensive Weiterbildung (mind. 3-4h täglich) einen hohen Wissenshorizont aneignen und baue diesen täglich weiter aus. Da ich auch mit meinem ähnlichen angelegten privaten Portfolio an der Börse handle, investiere ich in der Regel täglich 1-3h in Studien/Analysen und verfolge stringent die aktuelle Marktlage also auch Investitionsmöglichkeiten. Zur Investmentanalyse setze ich ganz klar auf fundamentale Unternehmensdaten gepaart mit starken Trends und ebenso auf stark wachsende Trendsegmente. Durch die im Portfolio hinterlegte Performancegebühr beteiligen Sie mich somit nicht nur an unserem Erfolg sondern vor allem auch an der Finanzierung der täglich investierten Freizeit. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien, ETFs, Hebelprodukte o.ä. halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years