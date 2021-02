TB GReen ENergy TEch

Trading Idea

Dieses Wikifolio soll eine angenäherte Kopie meines eigenen Portfolios und somit meiner kurz- bis mittelfristigen Anlagestrategie sein.



Folgende Trading-Prinzipien sollen vorrangig zur Anwendung kommen:

* Auswahl von Trendtitel zum Thema Green Energie, Tech, finTech, eCommerce, eMobility, Titel mit starkem Wachstum

* Renditestarker Mix aus Aktien, ETFs, Hebelprodukte

* stark diversifiziertes Wikifolio aus 20-30 ausgewählten Titeln

* Hauptanteil in Aktien ergänzt durch ETFs

* unterstützender Einsatz von Hebelprodukten mit typ. kurzen Haltedauern zur Unterstützung starker Trendphasen

* Hebelprodukte dienen hierbei zur Renditeanhebung unter Beachtung eines hohen Risikos

* Titelauswahl auf Grund fundamentaler Bewertung oder starker Trendfaktoren

* Auswahl weltweiter Anlagetitel



Die Tradingaktivität in diesem Wikifolio orientiert sich stark an den aktuellen Marktphasen. Generell wird versucht Einzeltitel möglichst langfristig zu halten und das Wikifolio nicht täglich umzuschichten. show more

