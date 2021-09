Tobias Sternberg

Mit einer Bankkauffrau als Mutter hat man es mir quasi in die Wiege gelegt, mich mit Finanzen und auch mit der Börse zu beschäftigen. Spezialisiert habe ich mich auf die technische Analyse von Aktien, Indizes sowie die allgemeine Marktanalyse. Dabei berücksichtige ich auch grundlegende Fundamentaldaten sowie die aktuellen Nachrichten. Stets versuche ich mein Wissen zu erweitern und meine Anlagetechnik zu optimieren. Für mich steht eine gute Mischung aus Risiko und Ertrag im Fokus. Mögliche Interessenskonflikte und Haftung: Der Verfasser/ Trader kann Short- und/ oder Long-Positionen in den/ dem behandelten Wertpapier(en) halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Informationen stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder schließen kann. Der Trader verwaltet das Wikifolio als Privatperson. Aus genannten Gründen muss jeder Haftungsanspruch grundsätzlich abgelehnt werden. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years