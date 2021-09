Langfristige Hebelwirkung

Trading Idea

Ich konzentriere mich in dieser Trendfolgestrategie auf einen täglich zweifach gehebelten ETF auf den S&P500 Index.

Gehandelt wird nur in Richtung long also auf steigende Kurse. Gekauft und verkauft wird nach einem über sehr langfristige Backtests bewährten technischen Kauf bzw. Verkaufsignal. Ziel der Strategie ist eine sehr deutliche Outperformance des bekannten S&P500 Index und das bei zu gleich deutlich geringeren maximalen Drawdowns während starken oder anhaltenden Korrekturen des S&P500 Index. Möglich soll dies ein aktives Risikomanagement machen. Die Cashquote kann daher zeitweise bis zu 100% betragen. Im Wikifolio entstehen keine Ordergebühren und keine simulierten Steuern auf Gewinne innerhalb der Strategie. Wir können daher im Wikifolio immer ohne Abzüge voll reinvestieren was der langfristigen Performance zugute kommt. Es bedarf Erfahrung, um die Risiken und den Nutzen von Hebel ETF gut abschätzen zu können. Diese Strategie erfordert täglich meine Aufmerksamkeit. show more

