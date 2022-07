Torben Witt

show more

Mit dem Wertpapierhandel begann ich im Jahre 2011. Vorher wurde ich von dem Thema nur leicht tangiert aber durch den beruflichen Einstieg in das Finanzwesen, führte kein Weg mehr daran vorbei und mein Interesse war mehr als geweckt. In den Jahren habe ich vieles ausprobiert, selbstverständlich anfangs Lehrgeld bezahlt aber nicht beirren lassen und bin dann zu der Entscheidung gekommen, dass Aktien, ETFs und Open-End-Zertifikate meinen Anlagewünschen am ehesten entgegen kommen. Besonders fasziniert mich nach wie vor das weiterhin stark wachsende Angebot an diversen ETFs. Mein anvisierter Haltehorizont schwankt je nach Titel. Es kann sich dabei um wenige Wochen bis hin zu Monaten handeln. Die einzelnen Werte werde mehrmals wöchentlich betrachtet und bewertet. Zu den Bewertungskriterien zählen für meine Strategie Moving Averages unter 100 Tagen gepaart mit dem Momentum, sowie klarer Trends. Sollte die Trendrichtung stimmen, filtere ich die potentiellen Titel zum Kauf nach Value-Gesichtspunkten nach quantitativen Kriterien. Bei den ETF-Wikifolios spielt Markowitz' moderne Portfoliotheorie ein große Rolle. Spezielle Strategien sind in den Beschreibungen der Wikifolios selbst zu entnehmen. Grundsätzlich gilt aber, dass ich die Finger von verschachtelten Holdinggesellschaften lasse, deren Aufbauten intransparent sind und das Hauptgeschäftsziel lediglich in der Vermögensverwaltung der einzelnen Konzernsparten liegt. Oberstes Ziel meiner publizierten Wikifolios ist die Emission, um ein breit diversifiziertes Depot für einen geringen Kostenaufwand anbieten zu können. Das aktuelle Marktgeschehen im und um meine betreuten Wikifolios findet sich auch auf Twitter unter @WikifolioWitt ( http://bit.ly/2xRTTqv