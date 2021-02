Stefan Dold

Ich bin schon immer neugierig gewesen und sehr interessiert an übergeordneten Zusammenhängen, Logik und Technik. Aus diesem Grund verwalte ich mein Vermögen selbst, wobei mein Anspruch ist, den Markt bei angemessenem Risikomanagement dauerhaft zu schlagen. Hauptberuflich bin ich Entwicklungsingenieur und nicht täglich an der Börse aktiv. Als ich vor über 10 Jahren die ersten Aktien handelte, wurde mir schnell klar, dass für gute, profitable Anlageentscheidungen eine zeitaufwendige Recherche nötig ist. Mein persönliches "Gefühl" war nicht ausreichend und dementsprechend habe ich Lehrgeld gezahlt. So kam ich zur quantitativen Analyse von Unternehmen (fundamental und technisch), die ich jetzt seit einigen Jahren erfolgreich betreibe. Mit Hilfe selbst entwickelter, automatisierter Tools handle ich möglichst frei von irreführenden Emotionen, basierend auf Fakten in Form von Zahlen und gestützt durch Statistik und Wahrscheinlichkeiten. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years