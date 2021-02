Riding Rockets

Trading Idea

Bei der zugrundeliegenden Strategie handelt es sich um ein aggressives Trend-Investing.

Es wird angenommen, dass sich die stärksten kurz- bis mittelfristigen Trends fortsetzen und so den Gesamtmarkt weit hinter sich lassen.



Aus mehr als 10000 Unternehmen weltweit sollen diejenigen ausgewählt werden, die in jüngster Vergangenheit den höchsten Kursgewinn zu verzeichnen haben. Penny-Stocks, gering-kapitalisierte und hoch-verschuldete Unternehmen werden dabei ausgeschlossen.



In die so ermittelten besten Unternehmen (zur Risikostreuung ca. 20 aus verschiedenen Branchen) soll investiert werden. Eine monatliche Überarbeitung dieser Auswahl ist vorgesehen.

