Alexander Filatow

Ich habe bereits seit über einem Jahrzehnt beruflich mit Derivaten zu tun. Als Diplom-Wirtschaftsinformatiker bin ich im Laufe meines Berufslebens immer näher an das Thema Derivate gekommen und bin selbst seit mehreren Jahren aktiv am Traden. Für die Entscheidungsfindung nutze ich meine selbst programmierte KI (www.trading-machine.com). Das alte Wikifolio "AI Trading Machine" wurde von mir geschlossen, da ich das Anlageuniversum deutlich ausgeweitet habe. Das Wikifolio "Trading Machine 2.0" ist mein Hauptwikifolio. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity