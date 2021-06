Das Investieren in Aktien lernte ich in einem Alter von 21 Jahren, in dem ich in meinem familiären und freundschaftlichen Umfeld viele finanzthematisierte Gespräche und Diskussionen lauschte und bei so manchen Trades über die Schulter schaute. Meine Tradingerfahrung beträgt dabei 8 Jahre und hierbei habe ichi schon viele gute und schlechte Börsentage /-jahre miterlebt. Die aktuelle Handelslage wird durch den Coronavirus geprägt, wodurch sich Risiken als auch viele Chancen bilden. Es werden dadurch bestehende Globalplayer bestärkt, als auch neue nachhaltige Wirtschaftszweige schneller geschaffen, welche den derzeitigen Zeitgeist treffen. show more

