Postcovidrocket

Die Handelsidee beruht vorwiegend auf übergeordneten Trends. Intakte Trends lassen sich sehr gut und genau erkennen.

Gegen den Trend zu setzen kann meines Erachtens nach schnell teuer werden.

Es kann zudem auch auf fallende Kurse mit Hilfe von Derivaten bzw. ETF`s gesetzt werden.



Gehandelt werden sollen auch kurzfristige Übertreibungen nach oben oder nach unten

Aber auch hier charttechnische interessante Aktien/Werte, bei denen das Bauchgefühl ein gutes ist.



Ich versuche im Portfolio eine überschaubare Anzahl an Positionen zu halten. Das wird mir helfen die Übersicht und die Konzentration zu behalten. Die Dauer der Trades kann dabei von wenigen Minuten bis hin zu mehreren Tagen dauern.



Meiner Meinung nach kommt es immer auf die disziplinierte Umsetzung erfolgreicher Methoden an. Ob Swingtrader oder Daytrader, ob Anfänger oder erfahrener Anleger, für jeden werden aussichtsreiche Chancen vorgestellt und ich bin fest davon überzeugt, dass sich mit meinem Portfolio auf Jahressicht eine überdurchschnittliche Performance erzielen lässt.



Meine Strategie unterliegt dem ganz normalen Risiko der Börse. Grundsätzlich versuche ich die Risiken in Grenzen zu halten und nicht ausschließlich nur eine Aktie zu halten, sondern zu streuen. show more

