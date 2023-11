Florian Baraz

Im Juli 2018 wurde mein Interesse für Aktien geweckt. August 2019 war dann der Startschuss, das erste Depot wurde eröffnet und damit auch meine erste (gratis) Aktie – Deutsche Bank. Im Laufe der weiteren Recherche bin ich, wie viele, auf das Trading gestoßen und habe angefangen CFDs auf Aktien aus Deutschland und der USA zu handeln, kurze Zeit später auch auf Rohstoffe wie Gold und Währungen wie EUR/USD. Mittlerweile studiere ich BWL um die Fundamentalanalyse und die Technische Analyse, die ich in der Vergangenheit sehr intensiv gelernt habe, in einem Ansatz zu vereinen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years