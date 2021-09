Andreas Heim

Auftakt für mein Investment war ein Buch von André Kostolany. Anschließend ladete ich allerlei Börsen-Apps' und las. Ich las monatelang. Irgendwann dachte ich, dass ich jetzt bereit für erste Investments sei. Ich eröffnete ein Bankdepot und investierte. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Ich investiere, aber noch wichtiger: lese weiterhin. Dadurch kann ich sagen, dass ich bereits seit einigen Jahren in Aktien, Fonds und ETF's investiere. Ich sehe Aktien nicht als kurzfristige Spekulationsobjekte sondern in ihrer Ur-Form als Beteiligung an einem Unternehmen. Vorbild für meine Investmentstrategie ist eine Analyse von fundamentalen und qualitativen Faktoren (wie bspw. von André Kostolany und Warren Buffet). show more

